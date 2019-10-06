Курды пригрозили Турции "тотальной войной" из-за ситуации в Сирии

"SDF привержена рамкам механизма безопасности и предпринимает необходимые шаги для сохранения стабильности в регионе. Однако мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ", — написал представитель формирования.

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято "сегодня или завтра". Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

По словам Эрдогана, США, которые оказывают военную поддержку силам самообороны сирийских курдов, должны ответить на вопрос, признают ли они их террористической организаций.

В то же время представитель пресс-службы Пентагона Шон Робертсон заявил РИА Новости, что любая нескоординированная операция Турции в Сирии вызвала бы у США сильные обеспокоенности.