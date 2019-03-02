Курды наступают на последний бастион "Исламского государства" в Сирии

С декабря 2018 года территории, находившиеся прежде под контролем джихадистов, покинули около 40 тысяч человек, отмечает агентство Reuters. Только в последние дни из региона выбрались примерно 5 тысяч человек, в числе которых — жены и дети боевиков ИГ, утверждают представители SDF. По их оценке, под контролем террористов остается участок площадью менее одного квадратного километра.

Курды были вынуждены приостановить проводимую с сентября операцию из-за обстрелов их укреплений турецкой армией. Основу SDF составляют курдские "Отряды народной самообороны" (YPG). Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.

Многолетний конфликт в Сирии

Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.