Курды наступают на последний бастион "Исламского государства" в Сирии

Отряды "Демократических сил Сирии" ведут ожесточенные бои с боевиками ИГ на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Курдские военизированные формирования, которых поддерживает возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция, ведут военную операцию против последних укреплений джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Представитель "Демократических сил Сирии" (SDF — альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) в субботу, 2 марта, сообщил об "ожесточенных боях" на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) заявил, что в ходе сражений были уничтожены 10 боевиков ИГ, и сообщил о столкновениях между террористами и силами, подконтрольными сирийскому правительству. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.
С декабря 2018 года территории, находившиеся прежде под контролем джихадистов, покинули около 40 тысяч человек, отмечает агентство Reuters. Только в последние дни из региона выбрались примерно 5 тысяч человек, в числе которых — жены и дети боевиков ИГ, утверждают представители SDF. По их оценке, под контролем террористов остается участок площадью менее одного квадратного километра.
Курды были вынуждены приостановить проводимую с сентября операцию из-за обстрелов их укреплений турецкой армией. Основу SDF составляют курдские "Отряды народной самообороны" (YPG). Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.
Многолетний конфликт в Сирии
Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.