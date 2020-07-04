Кто сбил самолет над Донбассом? Промежуточные итоги слушаний по делу MH17

С марта в судебном комплексе на окраине аэропорта Амстердама этот вопрос рассматривает окружной суд Гааги. Второй блок предварительных слушаний завершился в пятницу, 3 июля, решением суда по запросам, львиную долю которых подала защита одного из подсудимых, россиянина Олега Пулатова, о дополнительном расследовании. Около десятка запросов защиты суд отклонил, несколько одобрил, а решения по некоторым отложил. DW — о ключевых моментах четырех недель слушаний.

Сторона обвинения о том, как проводилось расследование

Второй блок слушаний в окружном суде Гааги можно условно разделить на три части: выступление представителей прокуратуры Нидерландов с презентацией хода расследования, замечания и запросы адвокатов Пулатова и решения суда по этим и другим вопросам.

Сторона обвинения детально объяснила, почему уверена в том, что 17 июля 2014 года малайзийский "Боинг" был сбит ракетой комплекса ПВО "Бук", привезенного из России, с территории, контролируемой сепаратистами, рядом с поселком Первомайский Донецкой области.

Пока попытки установить членов экипажа "Бука" и цепочку приказов продолжаются, следствие считает доказанной вину троих россиян — Игоря Гиркина, называвшего себя "министром обороны" самопровозглашенной "ДНР", его подчиненных Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко. Ни один из них лично на суде не присутствовал и на обвинения не ответил. Но Пулатова представляли два адвоката.

Представители прокуратуры рассказали, как международная следственная группа (JIT) проверяла все возможные версии и в итоге — после многочисленных экспертиз, изучения обломков самолета, обследования тел погибших и других данных, в том числе прослушанных украинской спецслужбой СБУ телефонных разговоров, — пришла к выводу, что самолет был сбит именно "Буком".

Значительная часть этой информации не была новой, ранее ее озвучивала JIT, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины. Тем не менее выступление обвинения дало представление о гигантской проделанной работе, с привлечением военных и гражданских экспертов из разных стран, которые анализировали голоса на записях, данные радаров, проверяли достоверность видео- и фотоматериалов, высчитывали траекторию и говорили со свидетелями.