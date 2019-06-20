"Кстати говоря, генералы были за это уволены". Владимир Путин упомянул дело Ивана Голунова

”Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было правонарушений с их стороны. чтобы не было ситуаций, как с журналистом, которого вы упомянули (Иван Голунов — ред.). Кстати говоря, генералы были за это уволены. Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных”, — сказал Путин во время ”прямой линии”.

Он отметил, что не видит необходимости в смягчении наказания по антинаркотическим статьям. ”Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может”.