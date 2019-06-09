КС Молдавии забрал у Игоря Додона полномочия президента. Евросоюз призывает стороны к спокойствию
Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента и.о. премьер-министра Павлу Филипу.
Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента и.о. премьер-министра Павлу Филипу.
Как сообщается на сайте КС, решение было принято с целью распустить парламент и назначить досрочные выборы. Отказ президента Игоря Додона распустить парламент расценивается как невыполнение конституционных обязательств, уточняется в заявлении.
В субботу пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство, напоминает РИА Новости.
Додон выдвинул на пост премьера сопредседателя блока ACUM Майю Санду. Ее кандидатуру поддержали единогласно.
Представители России, США и Евросоюза поддержали формирование коалиции.
Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня.
Парламент, в свою очередь, заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. Также была принята декларация "О захваченном государстве".
Всего в молдавском парламенте 101 место: 35 у социалистов, 30 у демократов и 26 у ACUM. Парламентские выборы прошли еще 24 февраля, но правительство по их итогам не получалось сформировать все это время.
Ранее Додона пять раз временно отстраняли от обязанностей. Указы и законы, не одобренные президентом, подписывал спикер парламента Андриан Канду.
ЕС призывает Кишинев уважать верховенство закона
Между тем Евросоюз призвал политические силы Молдавии к спокойствию и сдержанности. "Демократически избранные представители" должны отыскать выход из сложившейся ситуации "посредством диалога", говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности(EEAS).
Европейский Союз ожидает, что Кишинев будет "уважать верховенство закона и гарантировать демократию в соответствии с основополагающими принципами нашего амбициозного соглашения об ассоциации", передат DW.
ЕС вновь подтвердил приверженность сотрудничеству с Молдавией, в частности, в области борьбы с коррупцией, и корыстными интересами, а также в обеспечении независимости судебной системы и деполитизации государственных институтов.
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