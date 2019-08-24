24.08.2019, 13:24

"Крым украли у родителей и выдали новое свидетельство о рождении": Зеленский учредил День памяти защитников Украины


rus.delfi.ee
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Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: Scanpix

Президент Украины на торжественных мероприятиях ко Дню независимости поблагодарил военнослужащих за их заслуги и сравнил аннексию Крыма Россией и конфликт в Донбассе с похищением детей, пишет немецкий портал DW.

Президент Украины Владимир Зеленский учредил День памяти защитников страны. Он будет отмечаться ежегодно 29 августа. Об этом глава государства сообщил в Киеве, в субботу, 24 августа, в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости Украины. Президент поблагодарил военнослужащих за их заслуги.

Кроме того, Зеленский в своей речи упомянул аннексию Крыма Россией и конфликт на востоке Украины. Он сравнил их с детьми, одного из которых "просто украли" у родителей и "выдали новое свидетельство о рождении", а второго "закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану". "Настанет день, когда мы соберемся вместе, потому что голос родной крови победит", — подчеркнул глава государства.

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