"Крым украли у родителей и выдали новое свидетельство о рождении": Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский учредил День памяти защитников страны. Он будет отмечаться ежегодно 29 августа. Об этом глава государства сообщил в Киеве, в субботу, 24 августа, в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости Украины. Президент поблагодарил военнослужащих за их заслуги.

Кроме того, Зеленский в своей речи упомянул аннексию Крыма Россией и конфликт на востоке Украины. Он сравнил их с детьми, одного из которых "просто украли" у родителей и "выдали новое свидетельство о рождении", а второго "закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану". "Настанет день, когда мы соберемся вместе, потому что голос родной крови победит", — подчеркнул глава государства.