09.01.2020, 08:54

Крушение украинского Boeing: западная разведка назвала свою версию о причинах авиакатастрофы, Иран опубликовал отчет


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Крушение украинского Boeing: западная разведка назвала свою версию о причинах авиакатастрофы, Иран опубликовал отчет
Foto: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com

Согласно западным службам разведки, есть свидетельства перегрева двигателя самолета и того, что крушение произошло из-за технической неисправности, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Его, как считают спецслужбы, не сбивала ракета

Западная разведка считает, что упавший в Тегеране самолет ”Международных авиалиний Украины” (МАУ) не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.

По предварительной версии, лайнер разбился из-за технической неисправности. Собеседник агентства уточнил: никаких доказательств того, что самолет сбила ракета, нет. Западные службы разведки утверждают, что есть свидетельства перегрева двигателя самолета. По их мнению, это можно считать наиболее вероятной причиной крушения. Boeing отказался дать агентству комментарий по этому поводу.

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Самолет МАУ, летевший в Борисполь, разбился ночью 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Телеканал Al-Hadath в своем Twitter предполагал, что самолет могла случайно сбить ракета. В ту же ночь Тегеран атаковал военные базы в Ираке, на которых находились американские служащие, выпустив десятки ракет.

После крушения самолета иранские власти утверждали, что авиакатастрофу вызвала ”техническая причина”. По их данным, в двигателе самолета произошел пожар, а пилот совершил неудачную попытку взять лайнер под контроль. ”Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе”, — утверждал глава пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами.

Те временем власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing, пишет gazeta.ru.

Сообщается, что борт пытался вернуться в аэропорт вылета, при этом сигнал бедствия не подавался.

”Самолет сначала поднимается на высоту 8000 футов, после чего пропадает с радаров, сталкивается с землей и разрушается. Согласно сообщениям очевидцев (люди на земле и члены экипажа других летных средств), в самолете начался пожар, а после столкновения самолета с землей произошел взрыв”, — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана.

Также стало известно, что черные ящики были повреждены и переданы для расшифровки, все обломки самолета также собраны и отправлены на экспертизу.

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