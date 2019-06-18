Крушение МН17: следователи назовут имена четырех подозреваемых

Подозрения первым четверым подозреваемым в крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в 2014 году будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ), сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Схипхол, Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", — рассказала Зеркаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".
Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".
После этого, по ее словам, ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников. "Будет еще интересная презентация Bellingcat. Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", — добавила Зеркаль.
Она рассказала, что представители Нидерландов и Австралии совместно продвигаются "в рамках своей претензии к россиянам за сбитие Боинга как к государству". "Они провели с ними уже один раунд консультаций, и теперь они двигаются ко второму раунду консультаций (с целью — ИФ) привлечь Россию к ответственности, как государство", — рассказала замглавы МИД Украины.
"Пока это международно-правовая ответственность. Это все сложные процессы, и они к ним относятся очень осторожно, взвешенно и, в отличие от нас, понимают, что в международном праве с международно-правовой ответственностью спешить нельзя", — резюмировала Зеркаль.
Как сообщалось, ССГ намерена 19 июня обнародовать новые данные в связи с расследованием гибели "Боинга 777" в небе над Донбассом в июле 2014 года, в частности, могут быть названы ответственные за эту трагедию.
ССГ была создана в 2014 году через месяц после того, как МН17 был сбит ракетой "Бук" в небе над Донбассом. Все 298 пассажиров погибли. 17 июня исполнится пять лет со дня трагедии.
Ранее ССГ пришла к выводу, что ракета "Бук", из которой сбили самолет, была доставлена в Украину из российской воинской части, расквартированной под Курском. В этой связи Нидерланды в мае 2018 года возложили ответственность за трагедию на РФ, которая отрицает свою причастность к крушению авиалайнера.
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