Круизный лайнер спас 111 мигрантов в Средиземном море

Лодка с беженцами, направлявшимися в Италию, начала тонуть накануне примерно в 40 морских милях к западу от греческого полуострова Пелопоннес. Из каких стран бежали мигранты, не уточняется.

Всех спасенных доставили в порт греческого города Каламаты.