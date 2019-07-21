21.07.2019, 16:42

Круизный лайнер спас 111 мигрантов в Средиземном море


Deutsche Welle
EST
Marella Discovery
Marella DiscoveryФото: Youtube

У берегов Греции круизный лайнер Marella Discovery принял на борт 111 мигрантов, среди которых было 33 несовершеннолетних, сообщает Deutsche Welle.

Лодка с беженцами, направлявшимися в Италию, начала тонуть накануне примерно в 40 морских милях к западу от греческого полуострова Пелопоннес. Из каких стран бежали мигранты, не уточняется.

Всех спасенных доставили в порт греческого города Каламаты.

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