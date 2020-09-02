Кровавая драма Charlie Hebdo: обвиняемые предстанут перед судом

Сам пророк оплакивает жертв — рисунок плачущего пророка Мухаммеда с табличкой "Je suis Charlie" появился на первой странице "Номера выживших" спустя несколько дней после кровавого нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года. Эта обложка с Мухаммедом навсегда осталась в коллективной памяти французов. "Tout est pardonné" — "Все прощено", — гласила надпись черными буквами над новой карикатурой пророка.

Казалось, этот выпуск журнала стал заключительным аккордом в трагедии Charlie Hebdo, но в действительности это не так. Точка еще не поставлена — ни для выживших, ни для тех, кто до сих пор пытается справиться с последствиями пережитой травмы, и уж точно ни для французской судебной системы. 2 сентября в Париже начинается судебный процесс по делу 13 обвиняемых в причастности к теракту против Charlie Hebdo.

Главред Charlie Hebdo больше не рисует карикатур на пророка Мухаммеда

Впрочем, один символический финальный аккорд все же прозвучал. Редакция Charlie Hebdo недавно переехала из старого здания. Новый адрес журнала хранится в тайне. А тот, кто хочет взять интервью у нынешнего редактора Charlie Hebdo Лорана Суриссо, более известного как Рисс, находится под постоянным наблюдением трех охранников, которые ни на минуту не спускают с него глаз.

Когда братья Шериф и Саид Куаши 7 января 2015 года с криками "Аллаху акбар!" ворвались в здание редакции Charlie Hebdo и открыли по сотрудникам журнала огонь из автоматов, одна из пуль прострелила плечо Риссу. Но он выжил.

Вскоре после теракта Рисс объявил, что больше не будет рисовать карикатуры пророка Мухаммеда. Ту самую карикатуру, после которой редакция подверглась нападению, журнал опубликовал, чтобы защитить принцип свободы слова и самовыражения, подразумевающий, что человек может рисовать все, что хочет. Но теперь, сказал Рисс, пусть этим занимаются другие.

Однако после кровавой драмы в Charlie Hebdo во Франции нашлось не так много тех, кто был готов отстаивать этот принцип. "Я не хочу, чтобы карикатуры на пророка Мухаммеда помешали мне увидеть, как растут мои дети", — сказал известный французский автор и юморист Стефан Гийом спустя три года после трагедии.