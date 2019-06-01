Кровавая бойня в Вирджинии: число жертв ”недовольного госслужащего” выросло до 12 человек

Об этом на брифинге сообщила офицер военной полиции Тоня Пирс, передает местный телеканал WTKR (филиал CBS News). Также, указала она, мертв и сам подозреваемый в стрельбе (13-й погибший). Еще шесть человек, указала Пирс, получили ранения, среди них — один полицейский. В каком состоянии они сейчас находятся, она не пояснила.

Ранее он говорил об одиннадцати погибших и шестерых раненых.

Here's a map of the Virginia Beach Municipal Center off Princess Anne Road. Building 2 has been the focal point of the police activity. The building houses city operations like planning, public utilities, public works, zoning, etc. https://t.co/VYth6Wr64z #VBActiveShooter pic.twitter.com/EHyi9t0t04 — WAVY TV 10 (@WAVY_News) May 31, 2019



Стрелявший, рассказали сотрудники правоохранительных органов, продолжает WTKR, был местным госслужащим. В муниципалитете он работал давно. Глава городской полиции Джим Сервера на брифинге назвал его «недовольным», пишет Reuters. Огонь, по данным Сервера, он открыл на нескольких этажах. WTKR ранее уточнял, что в этом здании центра располагалось управление строительства города, а также департамент коммунального хозяйства.

Остальные обстоятельства случившегося, указал полицейский, пока выясняются. В расследовании произошедшего местным сотрудникам правопорядка помогают работники ФБР. Стрелок, отмечали ранее в полиции, по предварительным данным, был один.

«Это самый разрушительный день в истории Вирджиния-Бич», — заявил на брифинге мэр города Бобби Дайер (цитата по Reuters). Люди, которые пострадали и погибли при происшествии, добавил он — «наши друзья, коллеги и соседи».