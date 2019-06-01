01.06.2019, 09:25

Кровавая бойня в Вирджинии: число жертв ”недовольного госслужащего” выросло до 12 человек

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РБК
EST 5
Virginia
VirginiaFoto: ERIC BARADAT, AFP

Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 12 человек.

Об этом на брифинге сообщила офицер военной полиции Тоня Пирс, передает местный телеканал WTKR (филиал CBS News). Также, указала она, мертв и сам подозреваемый в стрельбе (13-й погибший). Еще шесть человек, указала Пирс, получили ранения, среди них — один полицейский. В каком состоянии они сейчас находятся, она не пояснила.

Ранее он говорил об одиннадцати погибших и шестерых раненых.


Стрелявший, рассказали сотрудники правоохранительных органов, продолжает WTKR, был местным госслужащим. В муниципалитете он работал давно. Глава городской полиции Джим Сервера на брифинге назвал его «недовольным», пишет Reuters. Огонь, по данным Сервера, он открыл на нескольких этажах. WTKR ранее уточнял, что в этом здании центра располагалось управление строительства города, а также департамент коммунального хозяйства.

Остальные обстоятельства случившегося, указал полицейский, пока выясняются. В расследовании произошедшего местным сотрудникам правопорядка помогают работники ФБР. Стрелок, отмечали ранее в полиции, по предварительным данным, был один.

«Это самый разрушительный день в истории Вирджиния-Бич», — заявил на брифинге мэр города Бобби Дайер (цитата по Reuters). Люди, которые пострадали и погибли при происшествии, добавил он — «наши друзья, коллеги и соседи».

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