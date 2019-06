Кровавая бойня в Вирджинии: число жертв ”недовольного госслужащего” выросло до 12 человек

Об этом на брифинге сообщила офицер военной полиции Тоня Пирс, передает местный телеканал WTKR (филиал CBS News). Также, указала она, мертв и сам подозреваемый в стрельбе (13-й погибший). Еще шесть человек, указала Пирс, получили ранения, среди них — один полицейский. В каком состоянии они сейчас находятся, она не пояснила.

Ранее он говорил об одиннадцати погибших и шестерых раненых.

Here's a map of the Virginia Beach Municipal Center off Princess Anne Road. Building 2 has been the focal point of the police activity. The building houses city operations like planning, public utilities, public works, zoning, etc. https://t.co/VYth6Wr64z #VBActiveShooter pic.twitter.com/EHyi9t0t04