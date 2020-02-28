Кроме шуток: коронавирус нанес сокрушительный удар по пиву Corona

По данным фондовой биржи в Нью-Йорке, с 23 по 27 февраля индекс акций холдинга Constellation Brands, которому принадлежит марка Corona, снизился на 8%.

О сокращении объема продаж мексиканского пива в Великобритании сообщил в четверг, 27 февраля, портал YouGov, отметив, что продажи вернулись к уровню 2018 года.

Результаты опроса потребителей, проведенного в третьей декаде февраля в США, показали, что у 75% опрошенных с пивом Corona связаны негативные ассоциации. В начале года этот показатель был заметно ниже: 51%, пишет vesty.co.il.

Если в 2019 году продажи пива Corona за пределами Мексики увеличились более чем на 20%, то в начале 2020 года эпидемия коронавируса уже сократила доходы компании на $285 млн — эти цифры приводит rbc.ru.

Отмечается также, что в поисковике Google резко выросло число запросов ”корона пиво вирус” (corona beer virus) и ”пивной вирус” (beer virus) после участившихся случаев заболевания коронавирусом. На этот тренд обратил внимание Business Insider.

Как пишет Business Insider со ссылкой на Google Trends, число запросов, в которых китайский вирус пытались связать с пивом, начало расти с 18 января.

В последующие восемь дней количество запросов ”корона пиво вирус” по всему миру выросло на 2600%, ”пивной вирус” — на 744%, ”коронавирус пиво” — больше чем на 3200%.