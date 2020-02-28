Кроме шуток: коронавирус нанес сокрушительный удар по пиву Corona

Продажи знаменитого мексиканского пива Corona Extra падают во всем мире. Причина — вспышка коронавируса. Покупатели отказываются от напитка, название которого ассоциируется с болезнью и смертью.
По данным фондовой биржи в Нью-Йорке, с 23 по 27 февраля индекс акций холдинга Constellation Brands, которому принадлежит марка Corona, снизился на 8%.
О сокращении объема продаж мексиканского пива в Великобритании сообщил в четверг, 27 февраля, портал YouGov, отметив, что продажи вернулись к уровню 2018 года.
Результаты опроса потребителей, проведенного в третьей декаде февраля в США, показали, что у 75% опрошенных с пивом Corona связаны негативные ассоциации. В начале года этот показатель был заметно ниже: 51%, пишет vesty.co.il.
Если в 2019 году продажи пива Corona за пределами Мексики увеличились более чем на 20%, то в начале 2020 года эпидемия коронавируса уже сократила доходы компании на $285 млн — эти цифры приводит rbc.ru.
Отмечается также, что в поисковике Google резко выросло число запросов ”корона пиво вирус” (corona beer virus) и ”пивной вирус” (beer virus) после участившихся случаев заболевания коронавирусом. На этот тренд обратил внимание Business Insider.
Как пишет Business Insider со ссылкой на Google Trends, число запросов, в которых китайский вирус пытались связать с пивом, начало расти с 18 января.
В последующие восемь дней количество запросов ”корона пиво вирус” по всему миру выросло на 2600%, ”пивной вирус” — на 744%, ”коронавирус пиво” — больше чем на 3200%.
Выяснилось, что у некоторых людей сложилось впечатление, что коронавирус имеет отношение к пиву марки Corona.
Сообщается, жители каких стран чаще всего задавались этим вопросом — это Финляндия, Новая Зеландия, Канада и США.
На всякий случай — пиво Corona и коронавирус никак не связаны друг с другом. Пиво получило свое название благодаря короне, которая венчает собор Девы Марии Гваделупской в мексиканском городе Пуэрто-Вальярто. Коронавирус называется так, потому что его частицы по форме напоминают корону, поясняет rtvi.com.
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