Крик переработчиков о помощи: защитите нас от Lidl

"На встречу в Министерство сельского хозяйства были приглашены как представители Lidl, так ассоциации торговцев, но никто не пришел. Мы считаем, что это вопрос государственного уровня. Нам нужна поддержка. Например, возобновление создания знака, которым отмечают произведенные в Литве продукты", — сказал директор Литовской ассоциации мясопереработчиков Эгидиюс Мацкявичюс.

Он сказал, что помощью этому знаку была бы и установка о необходимости включения литовских продуктов в условия конкурсов госсзакупок — при закупке продуктов для армии, школ. Бизнес будет использовать знак, когда появится его ценность.

"У нас есть 3 или 4 знака, но ни один из них не работает", — сказал Мацкявичюс.

Другой момент, о котором любят говорить — это влияние сети Lidl на переработчиков. Мацкявичюс сказал, что эта сеть ориентирована на сегмент дешевой мясной продукции.

"Данные должна собрать Государственная продовольственно-ветеринарная служба, может, другие ведомства, чтобы оценить, насколько там много литовских товаров. Это так называемые мягкий меры, поскольку государство не располагает возможностями жесткого регулирования. Они что хотят, то и делают, а нам приходится искать способ сделать так, чтобы покупатели выбирали нашу продукцию. Эта сеть пока несподручна для наших производителей", — сказал Мацкявичюс, который не скрывает, что хотел бы видеть больше поддержки со стороны государства, чтобы импортные товары в магазинах были эксклюзивные товары, а не идентичные тем, которые производят в Литве.

Пресс-секретарь Lidl Валдас Лопета сказал, что сеть строго следует законам и установкам ЕС.

"Наши требования безопасности и качества часто выше действующих на рынке, мы их применяем и в отношении поставщиков, независимо от страны-производителя. Части литовских переработчиков пришлось делать дополнительные инвестиции, чтобы их продукция отвечала нашим требованиям и оказалась на наших прилавках. Мы рады, что за три года нашей деятельности число партнеров среди литовских производителей неуклонно росло и растет. У нас уже есть немало историй успеха, когда перед работающими с нами поставщиками открылись не только литовский, но и зарубежные рынки", — сказал Лопета.