Кремль признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси

”Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии”, — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов после того, как в Сочи завершилась встреча Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Пескова, в России ”ценят и любят” всех граждан Беларуси, вне зависимости от того, поддерживают они Лукашенко или нет. ”Но как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле”, — пояснил он.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что лидеры двух стран в ходе переговоров не обсуждали возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии в обмен на поддержку Лукашенко со стороны Москвы. ”Эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности”, — уточнил Песков.