Кремль отверг обвинения Минска в попытке повлиять на выборы в Беларуси

Россия отвергла обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что Москва пытается повлиять на результаты президентских выборов в Беларуси, намеченных на 9 августа. "Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более которые проходят у нашего союзника — Беларуси", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 июня, комментируя словаЛукашенко о возможном вмешательстве России в белорусские выборы.

Ранее в тот же день Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, вмешательство в выборы президента Беларуси осуществляется со стороны Польши и России и что он в ближайшее время собирается поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об этой, "очень сложной ситуации".

"Они (оппоненты действующей белорусской власти. — Ред.) что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", — цитирует Александра Лукашенко белорусское онлайн-издание Ex-press.by.

19 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что осуждает задержания политических активистов в преддверии президентских выборов в Беларуси и призвала Минск немедленно освободить всех "умышленно помещенных под стражу активистов", а также уважать принцип верховенства права и обеспечить политическую конкуренцию.