Кремль отрицает причастность к скандалу вокруг австрийских популистов

Дмитрий Песков прокомментировал уход с поста вице-канцлера Австрии, заподозренного в сговоре с бизнесвумен из РФ. Между тем канцлер Курц призвал к политической стабильности.
Россия не имеет никакого отношения к коррупционному скандалу в Австрии, из-за которого ушел с поста вице-канцлер этой страны и глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе. Этот инцидент "не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 20 мая. Говоря о женщине, которая фигурирует в компрометирующей Штрахе видеозаписи, Песков отметил, что "мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, русская ли она, россиянка ли она".
Между тем канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости восстановить политическую стабильность в стране. Выступив перед журналистами в Вене, он также объявил о намерении оставить в должности главу МВД Херберта Кикля, занимавшего пост генсекретаря АПС в июле 2017 года, когда было снято распространенное в СМИ провокационное видео с участием Штрахе и главы парламентской фракции АПС Йоханна Гуденуса.
Штрахе заподозрили в сговоре с богатой россиянкой
На видеозаписи, снятой неизвестными на скрытую видеокамеру в июле 2017 года на Ибице и опубликованной немецкими изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung 17 мая 2019 года, Штрахе обещал предполагаемой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС. На следующий день после появления видео в СМИ Штрахе ушел в отставку.
Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС, обвинив ее в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы. Президент страны Австрии Александер ван дер Белленпредложил провести перевыборы в начале сентября.