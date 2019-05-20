Кремль отрицает причастность к скандалу вокруг австрийских популистов

Россия не имеет никакого отношения к коррупционному скандалу в Австрии, из-за которого ушел с поста вице-канцлер этой страны и глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе. Этот инцидент "не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 20 мая. Говоря о женщине, которая фигурирует в компрометирующей Штрахе видеозаписи, Песков отметил, что "мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, русская ли она, россиянка ли она".

Между тем канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости восстановить политическую стабильность в стране. Выступив перед журналистами в Вене, он также объявил о намерении оставить в должности главу МВД Херберта Кикля, занимавшего пост генсекретаря АПС в июле 2017 года, когда было снято распространенное в СМИ провокационное видео с участием Штрахе и главы парламентской фракции АПС Йоханна Гуденуса.

Штрахе заподозрили в сговоре с богатой россиянкой