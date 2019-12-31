Кремль опубликовал архивные фото и видео с Путиным

"В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и главой правительства, — начиная с 31 декабря 1999 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства", — говорится в сообщении.

В альбоме, как указали в пресс-службе, собраны "наиболее яркие и интересные события прошлых лет, которые попали в объективы фото- и видеокамер". "Часть из них хорошо известна, часть наверняка уже забылась, а некоторые публикуются впервые", — отмечается в сообщении.

Пока в разделе доступны материалы, отснятые в период с 2000 по 2004 год. В первую часть проекта попали более 600 фотографий и 100 видеороликов. "Если смотреть все подряд, не пролистывая страницы, это займет около 2,5 часа", — указывают авторы. Материалы за другие периоды работы Путина будут опубликованы в ближайшие недели.