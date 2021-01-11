Ковчег Давида. История Давида Истеева, который вывозит чеченских беженцев в Балтию и Европу

У нас короткая встреча с Давидом Истеевым на берегу Балтийского моря. На ходу. Вокруг бушует Covid-19, границы на замке, решения о миграции затягиваются. Тем временем в России разрешения на въезд ждут люди, которым Давид помог скрыться от преследования родственников или полиции Чечни. Среди них не только люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Все это время они либо сидят взаперти без средств связи, чтобы не быть обнаруженными, либо то и дело меняют локации, путая следы. Их ищут, чтобы вернуть в Чечню и судить по собственным законам.

Телефон спасения

В 2017 году чеченскому лидеру Рамзану Кадырову пришлось оправдываться перед президентом России Владимиром Путиным, объясняя шумиху, поднявшуюся после публикаций о том, что на территории Чеченской Республики убивают геев. Убивают не преступники, а силовики или тейп (родовой союз, который объединяет семьи и часто принимает решения относительно судеб его членов). Нет никакой возможности подсчитать количество таких жертв, поскольку убийства чести не являются в Чечне преступлениями.