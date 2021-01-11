Ковчег Давида. История Давида Истеева, который вывозит чеченских беженцев в Балтию и Европу
Работа Давида Истеева — спасать чеченцев, подвергшихся пыткам на родине, вывозить их из России и собирать доказательства преступлений. За три года он вывез за границу 140 человек — в основном, представителей сексуальных меньшинств, которым на родине грозила смерть. Некоторые из них оказались в странах Балтии, где пытаются адаптироваться к европейской жизни. Другие отправляются дальше, в Центральную Европу. Портал Delfi поговорил с Давидом Истеевым о том, к чему приводит радикальный традиционализм в России.
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