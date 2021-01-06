Кот Фордик из взорвавшегося в Риге дома вернулся к хозяевам

Портал Delfi рассказывал историю одного из жильцов дома на ул. Мелнсила — Дмитрия. Как в ночь с 30 на 31 декабря случился взрыв, он и его супруга не помнят: спали, открыли глаза — справа от них нет стены дома, а потолок практически лежит на них. Квартира была полностью разрушена. Молодые люди нашли приют у родственников, но больше всего переживали из-за кота Фордика, которого после взрыва не смогли найти.

В ночь на 5 января питомец нашелся. Вот как о счастливом возвращении любимца семьи рассказывается в Facebook: "В ночных поисках хозяева увидели мельком кота в окне, полиция, что охраняла здание вызвала пожарных, они приехали и достали котика! Мой низким поклон всем этим людям, кто помогал и спасал, и глубочайшее уважение хозяевам котика, несмотря на всю трагичность ситуации, они не думали о себе, за себя ни разу не попросили, а вложили все силы на поиска своего любимого котика. Верили несмотря ни на что, верили и действовали! И кто мне после этого скажет, что не надо бороться до конца и не надо верить в чудеса?"