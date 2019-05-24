24.05.2019, 15:15

Корреспондент CNN назвал россиян пьяницами

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Gazeta.ru
EST
Корреспондент CNN назвал россиян пьяницами
Foto: Andres Putting

Корреспондент телеканала CNN Джим Шиутто в эфире ”Позднего шоу со Стивеном Кольбером” назвал россиян пьяницами.

Уточняется, что Шиутто сказал об этом во время обсуждения своей новой книги про угрозы и вмешательство российской стороны в жизнь США.

Как отмечается, Шиутто заявил, что Россия — это ”своего рода пьяный друг на вечеринке”, он добавил, что пьяные друзья часто бывают опасными.

По его мнению, Россия вместе с Китаем ведут скрытые нападения на США. Он подчеркнул, что российская сторона представляет собой большую опасную краткосрочную угрозу, а Китай — более серьезную и долгосрочную.

Ранее сообщалось, что на CNN возмущены шутками американского лидера Дональда Трампа и главу России Владимира Путина про вмешательство РФ в выборы-2016.

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