Коронавирус захватил последний континент: COVID-19 выявлен и в Антарктиде
По меньшей мере 36 человек заболели коронавирусной инфекцией на чилийской исследовательской базе в Антарктиде, сообщило издание Emol, ссылаясь на заявление чилийских военных.
По меньшей мере 36 человек заболели коронавирусной инфекцией на чилийской исследовательской базе в Антарктиде, сообщило издание Emol, ссылаясь на заявление чилийских военных.
Заболели 26 военных и 10 гражданских. Как пишет La Tercera, это весь персонал станции. Их эвакуировали в Чили, после чего помещения станции продезинфицировали, а заболевших сменила новая команда.
Антарктида стала последним континентом, где выявили коронавирус. На всех остальных континентах вирус обнаружили к концу февраля.
В Антарктиде постоянно никто не живет, но от одной до пяти тысяч человек ежегодно работают здесь на различных станциях. Всего в Антарктиде расположено около 90 станций разных стран.
У России в Антарктике пять постоянных научных станций и несколько сезонных.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
3 неисправности, при которых машину пора продавать
Раскрыт самый первый симптом коронавируса
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»
Чего категорически нельзя делать при обгоне дальнобойщика