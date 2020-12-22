Коронавирус захватил последний континент: COVID-19 выявлен и в Антарктиде

Заболели 26 военных и 10 гражданских. Как пишет La Tercera, это весь персонал станции. Их эвакуировали в Чили, после чего помещения станции продезинфицировали, а заболевших сменила новая команда.

Антарктида стала последним континентом, где выявили коронавирус. На всех остальных континентах вирус обнаружили к концу февраля.

В Антарктиде постоянно никто не живет, но от одной до пяти тысяч человек ежегодно работают здесь на различных станциях. Всего в Антарктиде расположено около 90 станций разных стран.

У России в Антарктике пять постоянных научных станций и несколько сезонных.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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