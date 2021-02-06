Коронавирус в мире: помощь военных, комендантский час, обязательные прививки

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 106 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались, выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 6 февраля (время московское).

В Украине за 24 часа зафиксировано 4 310 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 129 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Число инфицированных с начала пандемии составило в стране1 241 479, 23 516 пациентов — умерли, выздоровели — 1 070 749 человек.

В Германии за истекшие сутки возбудитель COVID-19 выявлен еще у 10 485 человек, а 689 пациентов с новой инфекцией скончались, сообщил Институт Роберта Коха (RKI). За 7 дней на 100 тысяч человек пришлось 77,3 новых заражений. С начала ведения статистики в 83-миллионной республике подтверждено 2 275 394 заражения, 61 286 случаев привели к летальным исходам, около 2 020 900 завершились выздоровлением.

В столице Кубы Гаване начал действовать комендантский час (21.00 — 05.00 по местному времени). Мера нацелена на замедление темпов распространения инфекции. Только за первые недели 2021 года в островной республике было подтверждено больше заражений, чем за весь 2020-й. В целом в 11-миллионной Кубе вирус обнаружен у 31 190 человек, 229 из них умерли, 25 364 выздоровели.

Власти Южной Кореи разрешили компаниям за пределами столицы работать на один час дольше, до 22 часов по местному времени. В Сеуле, на которых приходится более 70 процентов всех заражений, это послабление не действует. В почти 52-миллионной республике подтверждено более 80,5 тысячи заражений, около полутора тысяч пациентов с COVID-19 скончались, 70,5 тысячи выздоровели.

В материковом Китае подтверждено еще 12 заражений, в 8 случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее сведениям, в целом в стране инфекция обнаружена у 89 681 человека, а 4636 больных COVID-19 умерли.

Национальная футбольная лига США выразила готовность предоставить имеющиеся в ее распоряжении стадионы в качестве площадок для вакцинации. В Соединенных Штатах с 329 млн жителей около 29 миллионов человек сделали первую прививку, а 7,5 млн получили обе необходимые дозы вакцины.