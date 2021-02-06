06.02.2021, 10:09

Коронавирус в мире: помощь военных, комендантский час, обязательные прививки

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Коронавирус в мире: помощь военных, комендантский час, обязательные прививки
Foto: Kiur Kaasik

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 106 млн человек во всем мире, свыше 2,3 млн скончались. Выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями 6 февраля.

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 106 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались, выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 6 февраля (время московское).

В Украине за 24 часа зафиксировано 4 310 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 129 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Число инфицированных с начала пандемии составило в стране1 241 479, 23 516 пациентов — умерли, выздоровели — 1 070 749 человек.

В Германии за истекшие сутки возбудитель COVID-19 выявлен еще у 10 485 человек, а 689 пациентов с новой инфекцией скончались, сообщил Институт Роберта Коха (RKI). За 7 дней на 100 тысяч человек пришлось 77,3 новых заражений. С начала ведения статистики в 83-миллионной республике подтверждено 2 275 394 заражения, 61 286 случаев привели к летальным исходам, около 2 020 900 завершились выздоровлением.

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В столице Кубы Гаване начал действовать комендантский час (21.00 — 05.00 по местному времени). Мера нацелена на замедление темпов распространения инфекции. Только за первые недели 2021 года в островной республике было подтверждено больше заражений, чем за весь 2020-й. В целом в 11-миллионной Кубе вирус обнаружен у 31 190 человек, 229 из них умерли, 25 364 выздоровели.

Власти Южной Кореи разрешили компаниям за пределами столицы работать на один час дольше, до 22 часов по местному времени. В Сеуле, на которых приходится более 70 процентов всех заражений, это послабление не действует. В почти 52-миллионной республике подтверждено более 80,5 тысячи заражений, около полутора тысяч пациентов с COVID-19 скончались, 70,5 тысячи выздоровели.

В материковом Китае подтверждено еще 12 заражений, в 8 случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее сведениям, в целом в стране инфекция обнаружена у 89 681 человека, а 4636 больных COVID-19 умерли.

Национальная футбольная лига США выразила готовность предоставить имеющиеся в ее распоряжении стадионы в качестве площадок для вакцинации. В Соединенных Штатах с 329 млн жителей около 29 миллионов человек сделали первую прививку, а 7,5 млн получили обе необходимые дозы вакцины.

Главы правительств Австрии, Греции, Дании и Чехии в письме к Еврокомиссии выразили озабоченность намерением компании Johnson & Johnson экспортировать вакцину, произведенную в Европе, в США для ее окончательной готовности. Авторы документа опасаются, что Соединенные Штаты могут воспрепятствовать поставке готового препарата обратно в Европу, и призвали обеспечить снабжение европейцев вакциной. Главы правительств четырех стран ЕС приветствовали давление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca в свете задержек с поставками лекарственного препарата от COVID-19.

Жителей германских домов престарелых хотят привить до конца апреля

Вакцинация в домах престарелых и аналогичных учреждениях в Германии должна завершиться к концу апреля, сообщили издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на опрос земельных министерств здравоохранения. Между тем министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) допустил выделение дополнительных средств на приобретение вакцин.

В Испанию проник вариант вируса, впервые обнаруженный в Бразилии. Он выявлен у 44-летнего мужчины, прилетевшего в Мадрид из южноамериканской страны в конце января. Испания является одной из наиболее пострадавших от распространения SARS-CoV-2 стран Европы, вирус в 46-миллионном королевстве обнаружен у 2,97 млн человек, более 61 тысячи больных скончались.

Минобороны США направит свыше 1100 военнослужащих помогать в работе центров вакцинации. Президент Джо Байден призвал в течение месяца оборудовать по всей стране 100 таких центров. Около 2 процентов американцев уже сделали обе требуемые прививки. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (более 27,35 млн) и летальных исходов (свыше 469 тысяч) среди пациентов с COVID-19 по всему миру.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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