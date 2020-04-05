Коронавирус в мире: Италия остается лидером по смертности, Испания — по числу зараженных

Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США — 312 тысяч человек, умерли более 8,4 тысячи человек. Президент США Дональд Трамп направил в Нью-Йорк, который является очагом пандемии, тысячу военнослужащих для оказания помощи местным властям.

Лидером по смертности от заболеваний, вызванных коронавирусом, по-прежнему остается Италия: 15,3 тысячи человек. Но втором месте Испания — 11,9 тысячи человек, на третьем США (8,4 тысячи человек).

В Европе лидером по количеству зараженных является Испания (126,1 тысячи человек), на втором месте Италия (124,1 тысячи человек), на третьем Германия (96 тысяч человек), на четвертом Франция (90,8 тысячи человек).



Китай, где началась пандемия, откатился на шестое место по числу случаев заражения — 82 тысячи человек, из них 77,1 тысячи человек выздоровели.

В России: зафиксировано 4731 случаев заражения, 43 человека умерли, 333 — поправились. Большинство регионов страны ввело режим самоизоляции для всего населения.

Подробнее о ситуации в Эстонии можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!