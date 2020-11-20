Коронавирус в Австрии: местные жители активно скупают оружие

Общественная и экономическая жизнь в Австрии сведена к минимуму из-за локдауна, вступившего в силу 17 ноября. Чтобы не допустить распространения коронавируса, в стране закрыли большинство магазинов и предприятий сферы услуг, что, по прогнозам экспертов, приведет к сильному экономическому спаду. Австрийская торговая палата ожидает падения торгового оборота в стране в 2020 году на 50%.

Однако радикальные карантинные меры не всегда означают убытки. Так, в неожиданном выигрыше оказались австрийские оружейные магазины, которые продолжают работу, несмотря на локдаун, и продажи в них стремительно растут.

Торговцы оружием в Австрии в выигрыше из-за пандемии



Бывший военный, а теперь продавец оружия Маркус Швайгер не жалуется. Согласно постановлению правительства, торговля оружием считается "системно значимой" деятельностью, поэтому соответствующие магазины продолжают работу, несмотря на карантинные меры.

При этом у Швайгера есть еще одно преимущество: собственный тир, который тоже действует, хотя другие спортивные сооружения закрыты из-за локдауна. "Сейчас сюда приходят втрое больше людей, чем обычно", — делится он с DW. Однако из-за ограничений в связи с коронавирусом Швайгер берет с собой в тир, находящийся в подвале, не более двух человек одновременно.

Спрос на курсы по обращению с оружием растет



Во время первого локдауна, который вводили этой весной, австрийские оружейные магазины продали винтовок и пистолетов больше, чем обычно. А теперь еще и резко вырос спрос на курсы по безопасному обращению с оружием, после прохождения которых выдается соответствующее свидетельство (Waffenfürerschein), необходимое для получения лицензии.

"Справки об умении обращаться с оружием расходятся как горячие пирожки", — доволен Швайгер. Он выдает до 40 таких справок в неделю — это в три-четыре раза больше, чем раньше. На приток клиентов повлиял и случившийся недавно громкий теракт: две недели назад в центре Вены радикальный исламист убил четырех человек и был застрелен полицией.

"После той атаки люди приходят к нам без конца", — признается Маркус Швайгер, который из-за коронавируса ведет курсы онлайн, только экзамены проходят в его тире. По его словам, за три недели он зарабатывает пятизначную сумму. "Дело идет", — не скрывает удовлетворения Швайгер.