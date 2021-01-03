Коронавирус у соседей: как обстоят дела в Латвии, Литве и Финляндии?

Количество новых случаев: 1239

Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 146 637

Скончались за минувшие сутки: 27

Общее количество зарегистрированных смертей от Covid-19: 1643

Умерли по других причинам: 850

Количество выздоровевших за последние сутки: 587

Количество выздоровевших: 77 362

Болеют: 66782

Количество проб, проверенных за вчера: 6399

На сегодняшний день на подозрение на коронавирус протестировано 1 651 623 образца.

Латвия

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 568 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 40 до 95 лет: по одному умершему в группах 40 — 45 лет и 50 — 55 лет, четверо — в возрасте от 70 до 80 лет, четверо — в группе от 80 до 90 лет, еще двое — в категории от 90 до 95 лет.

В субботу было проведено 5896 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,6%.

Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 42 497 человек, скончались 680 инфицированных.

Финляндия

В Финляндии за последние сутки зафиксировано 168 новых случаев COVID-19, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

В общей сложности с начала эпидемии выявлено 36 772 случая заражения коронавирусом.

Больше всего инфицированных вновь зарегистрировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа — 98. В Центральной Финляндии подтверждено 16 новых заражений, в Северной Похъянмаа — 12.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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