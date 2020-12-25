Коронавирус: реальное число заражений в России может в 6 раз превышать официальное

Это происходит за счет случаев легкого и бессимптомного течения болезни, которые остаются не выявленными из-за отсутствия сплошного тестирования.

Около 16,6 млн жителей России переболеют новой инфекцией к концу 2020-го, считают эксперты "Сбериндекса". По их оценке, реальный суточный прирост новых заражений может находиться на уровне 165 000 случаев. В то же время оперштаб утверждает, что вирус в РФ обнаружен почти у 3 млн человек.

Сегодня, 25 декабря, в России был зафиксирован очередной высший суточный прирост заражения коронавирусной инфекцией. Covid-19 был выявлен у 29 018 человек. Общий показатель выявленных случаев инфицирования с начала пандемии увеличился до 2 992 706. За истекшие сутки 563 пациента скончались. За весь период в РФ зафиксированы 53 659 летальных исходов. Полностью выздоровели 2 398 254 человека.

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