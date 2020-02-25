Коронавирус проник уже в 36 стран. ВОЗ: пик эпидемии в Китае пройден

Количество пациентов в Китае, у которых выявлен коронавирус COVID-19, продолжает расти. За последние сутки на территории страны от воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, скончался 71 человек, количество инфицированных увеличилось на 508 человек. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР приводит во вторник, 25 февраля.

Только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, выявлено 499 новых случаев заражения и 68 человек скончались. В целом в стране COVID-19 был обнаружен у 77 658 человек, погибли 2663 больных, в то же время 27 323 пациента выздоровели.

Власти Китая днем ранее запретили торговлю дикими животными и употребление их в пищу. По их мнению, этот шаг способен защитить жизнь и здоровье людей.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 24 февраля заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. По данным экспертов ВОЗ, побывавших в регионах, откуда пошло распространение вируса, пик пришелся на конец января.

В настоящий момент ситуацию с COVID-19 нельзя назвать глобальной пандемией, отметил Гебрейесус. "Цифры из Италии, Ирана и Южной Кореи очень беспокоят, но сейчас речь идет об эпидемии в отдельных странах. Пандемией называют распространение нового вируса по всей планете", — добавил директор ВОЗ.

Коронавирус обнаружен более чем в 30 государствах