Коронавирус передается и животным? В Бельгии хозяин заразил свою кошку
Бельгийские власти сообщили в пятницу о случае передачи вируса COVID-19 от человека животному, передает РИА Новости.
Бельгийские власти сообщили в пятницу о случае передачи вируса COVID-19 от человека животному, передает РИА Новости.
"Наши коллеги из ветеринарного факультета в Льеже установили, что кошка, хозяин которой был инфицирован COVID-19, была заражена своим хозяином. Симптомы и факт инфицирования были подтверждены", — сказал на пресс-конференции представитель антикризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса Эмманиэль Андре.
Он подчеркнул, что речь идет об отдельном случае, а не правиле.
В то же время власти все-таки хотят разработать меры профилактики для владельцев домашних животных, из числа тех, кто заразился вирусом COVID-19.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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