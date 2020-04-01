01.04.2020, 06:05

Коронавирус набирает обороты: США - 912 погибших, Италия - 837, Испания - 748...

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COVID-19
COVID-19Foto: Charlie Riedel, AP

Эпидемия коронавируса продолжает забирать человеческие жизни. По данным портала Worldometers, за последние сутки зафиксировано 4535 смертельных случая (в предыдущие - 3708 погибших).

Отметка 100 и более погибших за последние сутки впервые зафиксирована сразу в девяти странах мира:

США - 912 (в предыдущие сутки 558 / общее количество 4053)

Италия 837 (812 / 12 428)

Испания 748 (913 / 8464)

Франция 499 (418 / 3523)

Великобритания 318 (180 / 1789)

Бельгия 192 (82 / 705)

Нидерланды 175 (93 / 1039)

Иран 141 (117 / 2898)

Германия 130 (104 / 775)

Лидером по количеству зараженных остаются США (188 530 инфицированных), опережающие Италию (105 792) и Испанию (95 923).

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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