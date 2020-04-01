Коронавирус набирает обороты: Италия 837 погибших, Испания и США - 748...

Эпидемия коронавируса продолжает забирать человеческие жизни. По данным портала Worldometers, за последние сутки зафиксировано 4378 смертельных случая (в предыдущие - 3708 погибших).
Отметка 100 и более погибших за последние сутки впервые зафиксирована сразу в девяти странах мира:
Италия 837 (в предыдущие сутки 812 / общее количество 12 428)
США 748 (558 / 3889)
Испания 748 (913 / 8464)
Франция 499 (418 / 3523)
Великобритания 318 (180 / 1789)
Бельгия 192 (82 / 705)
Нидерланды 175 (93 / 1039)
Иран 141 (117 / 2898)
Германия 130 (104 / 775)
Лидером по количеству зараженных остаются США (188 530 инфицированных), опережающие Италию (105 792) и Испанию (95 923).
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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