Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?

Мутировавший коронавирус, обнаруженный недавно в южной части Великобритании, по данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов.

Однако, по словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, это не означает, что новый вирус опаснее прежнего. Скорее, появлением новой разновидности коронавируса можно объяснить недавний скачок заражений в стране, предположил политик.

При этом сам факт появления мутировавшего вируса не представляет собой ничего из ряда вон выходящего. Например, в Китае, где впервые был обнаружен коронавирус, его новая разновидность была выявлена около полугода назад. А летом видоизмененный коронавирус появился в Испании и после этого распространился на половине территории Европы. Вирусы мутируют постоянно. Но, как правило, их изменения имеют лишь минимальные последствия.

Как реагирует организм на мутацию коронавируса?

Обычно человеческий организм бывает в состоянии самостоятельно защитить себя от вирусов, производя антитела, которые помогают ему победить возбудителя инфекции и приобрести иммунитет. Однако в ситуации, когда возбудитель мутировал, а имеющиеся в организме антитела "запрограммированы" на борьбу со старой разновидностью вируса, их эффективность в борьбе с инфекцией заметно снижается.

Именно по этой причине мы постоянно болеем насморком. Наш организм вырабатывает антитела к тому виду насморка, которым мы переболели в прошлый раз, но у него нет на вооружении антител к его изменившемуся варианту. Тем не менее паниковать не стоит. Потому что вследствие мутации вирус не всегда становится опаснее. Иногда мутация даже приводит к тому, что он ослабевает.

Как происходят мутации вирусов?

Если человеческий организм выработал антитела к определенному виду вируса, этот вирус стремится изменить свою оболочку, чтобы иммунные клетки в следующий раз его "не узнали". Чтобы выжить, вирус меняет свои внешние протеины и формирует новые штаммы.