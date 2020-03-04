Коронавирус добрался до структур Евросоюза

По ее данным, сотрудник ведомства 23 февраля вернулся из отпуска в Италии, которая в настоящее время является центром распространения коронавируса в Европе.

Штаб-квартира Европейского оборонного агентства находится в Брюсселе, в ней работают около 170 человек. Агентство координирует исследования в военной сфере и проекты в области вооружений. В среднем в штаб-квартиру приезжают каждый месяц около тысячи человек.

Меры по предотвращению резкого распространения коронавируса в последние дни приняли целый ряд органов ЕС. В частности, в Европарламент в течение ближайших трех недель не будут допускаться посетители.

Более 94 тысяч случаев коронавируса в мире

По данным сайта Worldometers, число выявленных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 94 тысячи. Более 80 тысяч заболевших приходится на Китай. В Южной Корее - 5600 заразившихся коронавирусом, в Иране - почти 3000, в Италии - 2500. Среди европейских стран на втором месте находится Германия (240 случаев), за ней следуют Франция (212 случаев), Испания (165 случаев) и Швейцария (61 случай). В Бельгии пока 23 случая заболевания коронавирусом. Новый возбудитель зафиксирован уже более чем в 80 странах и территориях.