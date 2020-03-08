Коронавирус добрался до Молдавии и Болгарии. Премьер Чехии призвал запретить гражданам Италии ездить по Европе

На фоне эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2 премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Италию запретить ее гражданам ездить по Европе. "Италии следует запретить своим гражданам ездить в другие страны Европы", - сказал Бабиш по чешскому телевидению в воскресенье, 8 марта.

В Чехии на настоящий момент подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных - лица, либо вернувшиеся из Италии, либо контактировавшие с теми, кто посетил эту страну.

Ограничительные меры в Италии

Между тем правительство Италии готовит серьезные ограничения на передвижения в целом ряде областей, в том числе в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте. Въезд в эти области и выезд из них будет возможен лишь "по серьезным и неотложным причинам", в том числе по работе или по семейным обстоятельствам.

Там же будут закрыты все учебные заведения, музеи, лыжные трассы, бассейны, тренажерные залы, социальные и культурные центры, бары и рестораны.

В середине февраля в Италии в связи со вспышкой SARS-CoV-2 уже вводили карантин в 11 населенных пунктах на севере страны. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 4 марта объявил о закрытии всех школ и университетов в стране с 5 по 15 марта.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.