08.03.2020, 16:00

Коронавирус добрался до Молдавии и Болгарии. Премьер Чехии призвал запретить гражданам Италии ездить по Европе


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Коронавирус добрался до Молдавии и Болгарии. Премьер Чехии призвал запретить гражданам Италии ездить по Европе
pixabay.com

Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, добрался до Молдавии и Болгарии. В Молдавии коронавирус обнаружен у 48-летней женщины, вернувшейся из Италии, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну на заседании спецкомиссии при ведомстве, созванной в утром в воскресенье, 8 марта, премьер-министром страны Ионом Кику.

По словам Думбрэвяну, женщина, прилетевшая накануне рейсом из Милана, госпитализирована. "Она находится в тяжелом состоянии. У нее также диагностирован сахарный диабет и гипертония", - сказала министр. Она уточнила, что эта женщина заболела 28 февраля и была госпитализирована в Италии, но в нарушение предписаний ушла из больницы, села на самолет и вернулась домой.

Думбрэвяну сообщила, что в Молдавии проведено уже 33 теста на коронавирус: 29 - у граждан, которые вернулись из Италии, и четыре - у вернувшихся из Китая. При этом 32 теста были отрицательными. В свою очередь министр внутренних дел страны Павел Войку сообщил, что приняты меры по установлению и проверке всех пассажиров самолета, прилетевшего из Милана 7 марта. Из 140 пассажиров 45 уже установлены и помещены на карантин. Кроме того, предупреждены власти Украины, поскольку 10 пассажиров были гражданами этой страны и возвращались на родину транзитом.

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Первые четыре случая в Болгарии

Между тем Болгария 8 марта сообщила о первых четырех случаях заражения SARS-CoV-2. По сообщению главы Национального центра инфекционных заболеваний Тодора Кантарджиева, коронавирус выявлен у двух мужчин из города Плевен в северной части Болгарии и у двух женщин из города Габрово в центральной части страны.

Премьер Чехии призвал Рим запретить гражданам Италии ездить по Европе

На фоне эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2 премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Италию запретить ее гражданам ездить по Европе. "Италии следует запретить своим гражданам ездить в другие страны Европы", - сказал Бабиш по чешскому телевидению в воскресенье, 8 марта.

В Чехии на настоящий момент подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных - лица, либо вернувшиеся из Италии, либо контактировавшие с теми, кто посетил эту страну.

Ограничительные меры в Италии

Между тем правительство Италии готовит серьезные ограничения на передвижения в целом ряде областей, в том числе в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте. Въезд в эти области и выезд из них будет возможен лишь "по серьезным и неотложным причинам", в том числе по работе или по семейным обстоятельствам.

Там же будут закрыты все учебные заведения, музеи, лыжные трассы, бассейны, тренажерные залы, социальные и культурные центры, бары и рестораны.

В середине февраля в Италии в связи со вспышкой SARS-CoV-2 уже вводили карантин в 11 населенных пунктах на севере страны. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 4 марта объявил о закрытии всех школ и университетов в стране с 5 по 15 марта.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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