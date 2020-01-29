Коронавирус добрался до Финляндии. ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета

Отмечается, что заболевшая является туристкой из китайской провинции Ухань. Также известно, что женщине 32 года, она покинула КНР пять дней назад.

Диагноз путешественнице был поставлен в центральной больнице Лапландии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает заседание чрезвычайного комитета уже в третий раз за неделю из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV, сообщает Reuters.

Комитет планирует оценить, представляет ли новый коронавирус международную угрозу. 16 независимых экспертов дадут рекомендации генеральному директору ВОЗ относительно того, является ли вспышка вируса ситуацией международного масштаба, и каковы рекомендации для ее устранения.

Чрезвычайный комитет на прошлой неделе уже дважды отказывался объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вируса.

Третье заседание пройдет в Женеве 30 января.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились более шести тысяч человек. От 2019-nCoV погибли уже 133 человека.