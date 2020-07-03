”Коронацирк” в ”поневоскресенье”. Полуодетый зум, дети карантина, отвисшее пузо — какие реалии пандемии вошли в наши языки

Особенно богатой на выдумки, кажется, оказалась англоговорящая часть населения планеты. Что неудивительно, учитывая, что использовать этот язык могут более 753 млн человек. Для 379 млн из них английский и вовсе родной.

Самым, наверное, популярным и распространившимся в другие языки мира стало слово covidiot. Так стали называть всех, кто отказывался верить в существование коронавируса и соблюдать правила самоизоляции. Синонимом к этому термину стало слово morona, однокоренное с moron (дебил). Таких нарушителей стали активно клеймить позором в соцсетях. Некоторые даже создают для этого специальные аккаунты.



Самым свежим трендом из жизни англоговорящих стран стал mask shaming (когда стыдят за то, что человек пришел в общественное место без защитной маски). Типичный пример того, как сильно изменился мир всего лишь за несколько месяцев.

Еще в англоязычной среде появились такие интересные термины как coronials или covid babies (дети, которых зачали в период пандемии) и upper wear (в переводе ”верхняя одежда”; используется для обозначения того, что, выходя на видеосвязь люди, как правило, приводят в порядок только ту одежду, которую видят собеседники и не задумываются о том, что надето внизу — треники, шорты, трусы и т.д.)

Не меньшую фантазию в неологизмах проявили франкофоны. Дни карантина, которые для многих слились в один бесконечный день, они окрестили красивым lundimanche (”поневоскресенье”; от слов lundi — понедельник, dimanche — воскресенье ), а живот, который появился у многих из-за отсутствия привычной физической активности — coronabdos (”коронапузо”; от слов coronavirus и abdos — брюшной пресс). Вся жизнь для них превратилась в бесконечный coronacircus (”коронацирк”; от слов coronavirus и circus — цирк).

Испаноговорящие жители планеты, коих насчитывается более 437 млн человек, повально стали жаловаться на cuarenpena (от слов cuarentena — карантин и pena — наказание и/или страдание) и высмеивать balconazis (от слов balcon — балкон и nazis — нацисты), которые в период режима жесткой изоляции выкрикивали оскорбления в адрес всех, кого видели на улице. Карантин, он же confinamiento, очень скоро превратился в confitamiento (от слова confitado — засахаренный) — опять же по причине того, что многие утешались в самоизоляции сладостями и прочими не очень полезными для фигуры продуктами.

Немцы придумали такие смешные и актуальные слова как coronaspeck (от слов Coronavirus и Speck — жир) и hamsterkauf (запасаться как хомяк; от слов Hamster (хомяк) и Kauf (покупать). Последнее в основном применяется к людям, кто из-за охватившей их паники начинают массово скупать товары первой необходимости.

Освоившие сервис для видеосвязи Zoom россияне решили не отставать от мировых трендов и стали ”зумиться” и шутить по поводу ”макаронавируса” во время ”карантиноканикул”. Для обработки рук все повально начали использовать ”санитайзеры”. Все это стало частью ”новой нормальности” — жизни в условиях пандемии.



Надолго ли эти слова останутся в ходу или же они пандемия все же закончится и о них забудут. Последнее время все чаще в СМИ стали появляться сообщения о приходе второй волны коронавируса. Всплеск числа новых случаев заболевания уже был зафиксирован в нескольких странах.

