”Коронацирк” в ”поневоскресенье”. Полуодетый зум, дети карантина, отвисшее пузо — какие реалии пандемии вошли в наши языки

Особенно богатой на выдумки, кажется, оказалась англоговорящая часть населения планеты. Что неудивительно, учитывая, что использовать этот язык могут более 753 млн человек. Для 379 млн из них английский и вовсе родной.
Самым, наверное, популярным и распространившимся в другие языки мира стало слово covidiot. Так стали называть всех, кто отказывался верить в существование коронавируса и соблюдать правила самоизоляции. Синонимом к этому термину стало слово morona, однокоренное с moron (дебил). Таких нарушителей стали активно клеймить позором в соцсетях. Некоторые даже создают для этого специальные аккаунты.
Самым свежим трендом из жизни англоговорящих стран стал mask shaming (когда стыдят за то, что человек пришел в общественное место без защитной маски). Типичный пример того, как сильно изменился мир всего лишь за несколько месяцев.
Еще в англоязычной среде появились такие интересные термины как coronials или covid babies (дети, которых зачали в период пандемии) и upper wear (в переводе ”верхняя одежда”; используется для обозначения того, что, выходя на видеосвязь люди, как правило, приводят в порядок только ту одежду, которую видят собеседники и не задумываются о том, что надето внизу — треники, шорты, трусы и т.д.)
Не меньшую фантазию в неологизмах проявили франкофоны. Дни карантина, которые для многих слились в один бесконечный день, они окрестили красивым lundimanche (”поневоскресенье”; от слов lundi — понедельник, dimanche — воскресенье ), а живот, который появился у многих из-за отсутствия привычной физической активности — coronabdos (”коронапузо”; от слов coronavirus и abdos — брюшной пресс). Вся жизнь для них превратилась в бесконечный coronacircus (”коронацирк”; от слов coronavirus и circus — цирк).
Испаноговорящие жители планеты, коих насчитывается более 437 млн человек, повально стали жаловаться на cuarenpena (от слов cuarentena — карантин и pena — наказание и/или страдание) и высмеивать balconazis (от слов balcon — балкон и nazis — нацисты), которые в период режима жесткой изоляции выкрикивали оскорбления в адрес всех, кого видели на улице. Карантин, он же confinamiento, очень скоро превратился в confitamiento (от слова confitado — засахаренный) — опять же по причине того, что многие утешались в самоизоляции сладостями и прочими не очень полезными для фигуры продуктами.
Немцы придумали такие смешные и актуальные слова как coronaspeck (от слов Coronavirus и Speck — жир) и hamsterkauf (запасаться как хомяк; от слов Hamster (хомяк) и Kauf (покупать). Последнее в основном применяется к людям, кто из-за охватившей их паники начинают массово скупать товары первой необходимости.
Освоившие сервис для видеосвязи Zoom россияне решили не отставать от мировых трендов и стали ”зумиться” и шутить по поводу ”макаронавируса” во время ”карантиноканикул”. Для обработки рук все повально начали использовать ”санитайзеры”. Все это стало частью ”новой нормальности” — жизни в условиях пандемии.
#Repost @akterskaya_studio • • • • • • Самоизоляция у нас прошла очень продуктивно! Как оказалось, если очень хочется творить, то даже #covid19 не помеха! Мы с @ikinoteam для себя открыли новый жанр #screenlife ,который позволяет снимать кино #наудалёнке , да еще и дает возможнось объединиться команде из разных стран! Так и случилось с нашим сериалом #Продлёнка , который мы снимали в рамках #актерскийлагерьОнлайн Специально для @screenlifer мы отсеяли целых 10 серий!🤦♀️ Это небольшие истории о том, как ученики пытаются доздать свои долги по литературе, но вместо того,чтобы выучить ,приберают к современным способам, используя последние достижения техники,чтобы списать!Кто же в итоге победит знания или техника?Онлайн обучение или живое? Мы уже выложили пилотную серию на нашем канале, так что смотрите полную версию по ссылке в шапке профиля! И следите за нашими новостями!!! #СидяДома#сидимДома#плачунатехно#продленка2020 #продленка #самоизоляция #дистант #дистанционноеобучение #зачет #ералаш #скринлайфер #скринлайфсериал #screenlife #screenlifer #zoombombing #zoom #зум #distant #вэбсериал #удаленка #детидома #лучшедома #детскоекино #зумбомбингПубликация от Детская киностудия (@ikinoteam) 12 Июн 2020 в 8:29 PDT
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Надолго ли эти слова останутся в ходу или же они пандемия все же закончится и о них забудут. Последнее время все чаще в СМИ стали появляться сообщения о приходе второй волны коронавируса. Всплеск числа новых случаев заболевания уже был зафиксирован в нескольких странах.
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