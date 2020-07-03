03.07.2020, 15:14

”Коронацирк” в ”поневоскресенье”. Полуодетый зум, дети карантина, отвисшее пузо — какие реалии пандемии вошли в наши языки


EST 6
Tartu sulges mängu- ja spordiväljakud
Tartu sulges mängu- ja spordiväljakudFoto: Argo Ingver

Пандемия коронавируса кардинально изменила жизнь людей по всему миру. Социальная дистанция, маски, антисептики — все это постепенно становилось привычными атрибутами повседневной жизни. Поэтому неудивительно, что в этих условиях изменился и язык. Слова, которые раньше употребляли только медработники, плотно поселились в лексиконе каждого. Не говоря уже о родившихся неологизмах. Новые слова, благодаря стараниям народного творчества, возникли во всех основных языках мира, пишет Спектр.

Особенно богатой на выдумки, кажется, оказалась англоговорящая часть населения планеты. Что неудивительно, учитывая, что использовать этот язык могут более 753 млн человек. Для 379 млн из них английский и вовсе родной.

Самым, наверное, популярным и распространившимся в другие языки мира стало слово covidiot. Так стали называть всех, кто отказывался верить в существование коронавируса и соблюдать правила самоизоляции. Синонимом к этому термину стало слово morona, однокоренное с moron (дебил). Таких нарушителей стали активно клеймить позором в соцсетях. Некоторые даже создают для этого специальные аккаунты.

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Llegamos para quemar covidiotas morelianos. #covidiots #covidiotas
Публикация от COVIDIOTAS MORELIA 🔴🟡 (@covidiotas.mrl) 29 Июн 2020 в 6:29 PDT
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Самым свежим трендом из жизни англоговорящих стран стал mask shaming (когда стыдят за то, что человек пришел в общественное место без защитной маски). Типичный пример того, как сильно изменился мир всего лишь за несколько месяцев.

Еще в англоязычной среде появились такие интересные термины как coronials или covid babies (дети, которых зачали в период пандемии) и upper wear (в переводе ”верхняя одежда”; используется для обозначения того, что, выходя на видеосвязь люди, как правило, приводят в порядок только ту одежду, которую видят собеседники и не задумываются о том, что надето внизу — треники, шорты, трусы и т.д.)

Не меньшую фантазию в неологизмах проявили франкофоны. Дни карантина, которые для многих слились в один бесконечный день, они окрестили красивым lundimanche (”поневоскресенье”; от слов lundi — понедельник, dimanche — воскресенье ), а живот, который появился у многих из-за отсутствия привычной физической активности — coronabdos (”коронапузо”; от слов coronavirus и abdos — брюшной пресс). Вся жизнь для них превратилась в бесконечный coronacircus (”коронацирк”; от слов coronavirus и circus — цирк).

Испаноговорящие жители планеты, коих насчитывается более 437 млн человек, повально стали жаловаться на cuarenpena (от слов cuarentena — карантин и pena — наказание и/или страдание) и высмеивать balconazis (от слов balcon — балкон и nazis — нацисты), которые в период режима жесткой изоляции выкрикивали оскорбления в адрес всех, кого видели на улице. Карантин, он же confinamiento, очень скоро превратился в confitamiento (от слова confitado — засахаренный) — опять же по причине того, что многие утешались в самоизоляции сладостями и прочими не очень полезными для фигуры продуктами.

Немцы придумали такие смешные и актуальные слова как coronaspeck (от слов Coronavirus и Speck — жир) и hamsterkauf (запасаться как хомяк; от слов Hamster (хомяк) и Kauf (покупать). Последнее в основном применяется к людям, кто из-за охватившей их паники начинают массово скупать товары первой необходимости.

Освоившие сервис для видеосвязи Zoom россияне решили не отставать от мировых трендов и стали ”зумиться” и шутить по поводу ”макаронавируса” во время ”карантиноканикул”. Для обработки рук все повально начали использовать ”санитайзеры”. Все это стало частью ”новой нормальности” — жизни в условиях пандемии.

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#Repost @akterskaya_studio • • • • • • Самоизоляция у нас прошла очень продуктивно! Как оказалось, если очень хочется творить, то даже #covid19 не помеха! Мы с @ikinoteam для себя открыли новый жанр #screenlife ,который позволяет снимать кино #наудалёнке , да еще и дает возможнось объединиться команде из разных стран! Так и случилось с нашим сериалом #Продлёнка , который мы снимали в рамках #актерскийлагерьОнлайн Специально для @screenlifer мы отсеяли целых 10 серий!🤦‍♀️ Это небольшие истории о том, как ученики пытаются доздать свои долги по литературе, но вместо того,чтобы выучить ,приберают к современным способам, используя последние достижения техники,чтобы списать!Кто же в итоге победит знания или техника?Онлайн обучение или живое? Мы уже выложили пилотную серию на нашем канале, так что смотрите полную версию по ссылке в шапке профиля! И следите за нашими новостями!!! #СидяДома#сидимДома#плачунатехно#продленка2020 #продленка #самоизоляция #дистант #дистанционноеобучение #зачет #ералаш #скринлайфер #скринлайфсериал #screenlife #screenlifer #zoombombing #zoom #зум #distant #вэбсериал #удаленка #детидома #лучшедома #детскоекино #зумбомбинг
Публикация от Детская киностудия (@ikinoteam) 12 Июн 2020 в 8:29 PDT


Надолго ли эти слова останутся в ходу или же они пандемия все же закончится и о них забудут. Последнее время все чаще в СМИ стали появляться сообщения о приходе второй волны коронавируса. Всплеск числа новых случаев заболевания уже был зафиксирован в нескольких странах.

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