Королева Великобритании сократила срок убийце, который помог обезвредить террориста на Лондонском мосту

В 2005 году Галлант был осужден на 17 лет лишения свободы за убийство пожарного в городе Халл, передает "Медуза". 29 ноября 2019 года Галланта отпустили на конференцию по реабилитации заключенных в здании гильдии рыботорговцев, расположенном на Лондонском мосту. Там же присутствовал Усман Хан, который набросился на участников конференции с ножом и убил двух человек. Галлант вместе с другими попытался остановить преступника — для этого он использовал полутораметровый бивень нарвала, висевший на стене. В итоге террориста нагнали и обезвредили на мосту еще до приезда полиции.
Тюремный срок Галланта будет сокращен на десять месяцев, и он сможет попросить о досрочном освобождении в июне 2021 года, пишет издание. Окончательное вердикт вынесет комиссия по УДО, но она вряд ли изменит решение Елизаветы II. Как отметили в министерстве юстиции Великобритании, королева крайне редко пользуется своим правом миловать осужденных, но в данном случае ей рекомендовали поощрить ”исключительно храбрый поступок” Галланта, который ”помог спасти жизни людей, подвергая собственную смертельной опасности”.
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