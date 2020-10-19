Королева Великобритании сократила срок убийце, который помог обезвредить террориста на Лондонском мосту

Bystander; a person who is present at an event or incident but does not take part.

The people on the London bridge were far from bystanders, together they stopped the attacker from killing anymore people.#Heroes 🇬🇧 #LondonBridgeAttack#SaturdayThoughts pic.twitter.com/F5ZsDyNx4g — ~Marietta (@MariettaDaviz) November 30, 2019

В 2005 году Галлант был осужден на 17 лет лишения свободы за убийство пожарного в городе Халл, передает "Медуза". 29 ноября 2019 года Галланта отпустили на конференцию по реабилитации заключенных в здании гильдии рыботорговцев, расположенном на Лондонском мосту. Там же присутствовал Усман Хан, который набросился на участников конференции с ножом и убил двух человек. Галлант вместе с другими попытался остановить преступника — для этого он использовал полутораметровый бивень нарвала, висевший на стене. В итоге террориста нагнали и обезвредили на мосту еще до приезда полиции.

Тюремный срок Галланта будет сокращен на десять месяцев, и он сможет попросить о досрочном освобождении в июне 2021 года, пишет издание. Окончательное вердикт вынесет комиссия по УДО, но она вряд ли изменит решение Елизаветы II. Как отметили в министерстве юстиции Великобритании, королева крайне редко пользуется своим правом миловать осужденных, но в данном случае ей рекомендовали поощрить ”исключительно храбрый поступок” Галланта, который ”помог спасти жизни людей, подвергая собственную смертельной опасности”.