Король Швеции признал неудачной стратегию страны по борьбе с COVID-19

”Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно”, — сказал Карл Густав в ежегодном обращении к шведам.

По его словам, отказ от жестких мер привел в Швеции к большему, чем у соседей, количеству умерших от инфекции.

Напомним, что Швеция не вводила жесткий карантин на пике эпидемии COVID-19. В частности, в стране не закрывали школы, рестораны и спортивные залы.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 декабря, в Швеции зарегистрировали 357,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за время эпидемии 9893 человека.

Для сравнения, в Дании зафиксировали 124 тысячи случаев заболевания, умерли, по официальным данным, 992 человека. В Норвегии зарегистрировано 42,3 тысячи случаев, из них смертельных — 402.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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