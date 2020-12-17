Король Швеции признал неудачной стратегию страны по борьбе с COVID-19
Король Швеции Карл XVI Густав признал, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалась страна, была неудачной. Его слова приводит Financial Times.
Король Швеции Карл XVI Густав признал, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалась страна, была неудачной. Его слова приводит Financial Times.
”Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно”, — сказал Карл Густав в ежегодном обращении к шведам.
По его словам, отказ от жестких мер привел в Швеции к большему, чем у соседей, количеству умерших от инфекции.
Напомним, что Швеция не вводила жесткий карантин на пике эпидемии COVID-19. В частности, в стране не закрывали школы, рестораны и спортивные залы.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 декабря, в Швеции зарегистрировали 357,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за время эпидемии 9893 человека.
Для сравнения, в Дании зафиксировали 124 тысячи случаев заболевания, умерли, по официальным данным, 992 человека. В Норвегии зарегистрировано 42,3 тысячи случаев, из них смертельных — 402.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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