Корабль Илона Маска успешно стартовал к МКС

Он должен доставить на станцию двух астронавтов - Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Ракета стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Трансляция запуска велась на ютьюб-канале NASA.

Корабль отправили на орбиту со второй попытки: запуск 27 мая отменили за 16 минут до старта из-за плохой погоды.

Это первый в истории частный пилотируемый космический полет.

Первая ступень ракеты "Фалкон" отделилась примерно через три минуты после старта, а к 10-й минуте полета она, как и было запланировано, вернулась на специальную платформу SpaceX в Атлантическом океане. Корабль "Драгон" продолжает путь к МКС с использованием собственных двигателей. Вторая ступень после отделения сгорит в атмосфере.

После отделения второй ступени Центр управления полетами и экипаж поздравили друг друга с успешным запуском.