Конституционный суд Украины уравнял коммунистический и нацистский режимы

"По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики - тождественными", - указано в решении, опубликованном на сайте Конституционного суда.

Оба режима нанесли "непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществляли тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии, не соблюдали международные обязательства и нарушали принятые ими конституции и законы". В результате "несколько поколений украинцев жили в атмосфере всеобъемлющего страха из-за отсутствия свободы", подчеркивается далее. При этом "коммунистический режим в СССР неоднократно инициировал вооруженные вторжения в независимые государства", напомнил КС Украины.

Закон о декоммунизации имеет легитимную цель

По мнению судей, законодательная норма, осуждающая нацистский и коммунистический режимы и запрещающая использование их символики, преследует легитимную цель - не допустить "повторения преступлений коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". При этом "право на свободу мысли и слова… не является абсолютным, а его осуществление может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка", указали они.

Инициаторами проверки закона о декоммунизации в Конституционном суде были 46 депутатов Верховной рады, большинство из них - члены "Оппозиционного блока". Они сочли, что закон нарушает три статьи украинского Основного закона: о запрете цензуры, о праве на свободу слова и о праве на свободный сбор, хранение и распространение информации.

Запрет на использование коммунистической символики