Конституционный суд Латвии рассмотрит законность языковых запретов в вузах

По мнению группы депутатов, эти поправки урезают свободы основателей и преподавателей частных вузов, передает rus.delfi.lv.

Согласно постановлению суда, Сейму до 18 сентября этого года придется предоставить письменные пояснения с юридическим обоснованием своих действий.

4 июля тогдашний президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые запрещают всем высшим учебным заведениям в стране вести обучение на языках, не являющихся официальными в Евросоюзе.

До сих пор это ограничение касалось только государственных вузов. Теперь же под запрет попали, в первую очередь, программы на русском языке в частных вузах и колледжах.