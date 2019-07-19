Конституционный суд Латвии рассмотрит законность языковых запретов в вузах
Коллегия Конституционного суда Латвии одобрила рассмотрение поданного 20 депутатами Сейма запроса о возможной незаконности поправок к нормативным актам, которые обязывают все высшие учебные заведения Латвии использовать другие официальные языки ЕС с определенными ограничениями.
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