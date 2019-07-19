19.07.2019, 17:30

Конституционный суд Латвии рассмотрит законность языковых запретов в вузах


rus.delfi.ee
EST
Riia, Läti
Läti vabadussammas RiiasFoto: Epp-Mare Kukemelk

Коллегия Конституционного суда Латвии одобрила рассмотрение поданного 20 депутатами Сейма запроса о возможной незаконности поправок к нормативным актам, которые обязывают все высшие учебные заведения Латвии использовать другие официальные языки ЕС с определенными ограничениями.

По мнению группы депутатов, эти поправки урезают свободы основателей и преподавателей частных вузов, передает rus.delfi.lv.

Согласно постановлению суда, Сейму до 18 сентября этого года придется предоставить письменные пояснения с юридическим обоснованием своих действий.

4 июля тогдашний президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые запрещают всем высшим учебным заведениям в стране вести обучение на языках, не являющихся официальными в Евросоюзе.

До сих пор это ограничение касалось только государственных вузов. Теперь же под запрет попали, в первую очередь, программы на русском языке в частных вузах и колледжах.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: