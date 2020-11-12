Конституционный суд Латвии принял решение в пользу однополой пары

КС рассматривал иск пары, в которой партнерша биологической матери ребенка не имела права на отпуск после рождения ребенка. Истица просила проверить соответствие первому параграфу ст. 110 Конституции части первой ст. 155 закона о труде.

Данная статья закона о труде предусматривает, что отец ребенка имеет право на 10-дневный отпуск по случаю рождения ребенка, а ст. 100 Конституции предусматривает, что государство поддерживает и защищает брак как союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей.

Истица указала, что находится в стабильных отношениях с партнершей, и после начала совместной жизни у партнерши родилось двое детей. Оспариваемая норма предусматривает отпуск только для отца, но не для партнерши матери, которая фактически может считаться одним из родителей ребенка.

По мнению истицы, этот запрет в конечном итоге противоречит интересам ребенка, так как не позволяет партнеру поддерживать мать.

Председатель суда Санита Осипова указала, что каждый человек имеет право жить согласно своим убеждениям. 96 статья указывает, что у каждого есть право на неприкосновенность личной жизни, то есть, сексуальная ориентация и право создавать отношения защищены этой статьей. Она указала, что общество формируют не только люди, создающие семьи с представителями противоположного пола, но и люди, состоящие в отношениях с людьми своего пола. ”Государство должно в равной степени уважать членов общества, создающих однополые отношения, и уважать то, что у таких пар могут сформироваться семьи”, — сказала судья.

В свою очередь, судья Гунарс Кусиньш указал, что 110 статья Сатверсме не уточняет, какой должна быть семья, а пол не является критерием при определении, какие лица являются семьей. То есть, первое предложение 110 статьи требует, что законодатель обеспечил юридическую защиту любой семьи, в том числе однополой партнерской семьи.

Осипова добавила, что решение суда не затрагивает брак, так как он четко обозначен в Конституции. Согласно решению Конституционного суда, законодатель до 1 июня 2022 года должен разработать правовое регулирование, защищающие однополые партнерства.