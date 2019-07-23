Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью ”Голосу Америки”.
По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет. Эксперты сообщили Боровому, что это так называемая ”установочная слежка”, с помощью которой изучают расписание человека. ”Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, уезжайте быстрее и подальше”, — посоветовали ему.
В конце 2014 года Боровой ”решил не испытывать судьбу” и переехал в Лос-Анджелес. ”Я на всякий случай попросил политического убежища в США”, — сказал он. Также политик заявил, что не сможет посещать Россию пять лет из-за рассмотрения его заявления об убежище. В США Боровой планирует заниматься бизнесом и преподаванием математики.
Константин Боровой является основателем Партии экономической свободы, был членом Совета по предпринимательству при президенте России. В 1994 году политик пережил покушение: его автомобиль обстреляли на 31-м километре шоссе Ярославль — Кострома. Спустя год Боровой избран депутатом Госдумы по Тушинскому одномандатному избирательному округу Москвы. После избрания Владимира Путина на пост президента России в 2000 году ушел в оппозицию.
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